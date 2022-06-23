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Amerika Başkanı Joe Biden'ın dili dönmeyince: 'Asfutmsifwffutsh'

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.06.2022 12:43
Güncelleme:23.06.2022 12:44
Unutkanlığı ve yaptığı gaflarla sürekli skandala imza atan ABD Başkanı Joe Biden'dan yine alay konusu olan bir gaf geldi. Biden bu kelimeleri sonrası herkesi güldürdü.
Biden’ın dili dönmeyince: ’Asfutmsifwffutsh’
Biden'ın dili dönmeyince: 'Asfutmsifwffutsh'
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