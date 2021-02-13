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Almanya’nın gizli gerçeği: Derin devlet! NSU örgütü nasıl ortaya çıktı?
Irkçı cinayetler, İslamofobik saldırılar, gizli örgütler. Almanya'da ırkçılığın tarihi bir hayli eski ancak son dönemde, hızla artan nefret suçu ülkede yaşayan yabancıları tedirgin ediyor. Uzmanlar, Almanya'da özellikle devletin en kritik birimlerinde aşırı sağcı ve Neo-Nazi yapılanmalar olduğuna işaret ediyor. Peki bu yapılanmaları kim ya da kimler koruyor? Tüm detaylar A Haber’in hazırladığı “özel dosya” haberinde…