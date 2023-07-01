01 Temmuz 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Almanya'da Türk döneri tartışması! Döner aşırı sağcıları rahatsız etti

Almanya'da Türk döneri tartışması! Döner aşırı sağcıları rahatsız etti

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.07.2023 13:55
Irkçı ve göçmen karşıtı Almanya için Alternatif Partisi, Alman kültürüne ait olmadığı gerekçesiyle dönerin yasaklanmasını istedi. Peki bu karar ülkede nasıl yankılandı? A Haber muhabiri Fatih Yılmaz detayları aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Almanya’da Türk döneri tartışması
Almanya'da Türk döneri tartışması
Paris Büyükelçisi Ali Onaner A Haber’de
Paris Büyükelçisi Ali Onaner A Haber'de
Fransa’da tansiyon yükseliyor
Fransa'da tansiyon yükseliyor
6,4 büyüklüğünde deprem
6,4 büyüklüğünde deprem
Musk ve Zuckerberg’e gladyatörlerin ölüm arenası
Musk ve Zuckerberg’e gladyatörlerin ölüm arenası
A Haber Nahel’in öldürüldüğü banliyöde
A Haber Nahel’in öldürüldüğü banliyöde
Fransa’da sokaklar savaş alanı
Fransa’da sokaklar savaş alanı
Fransa’daki protestolarda çarpıcı gerçek
Fransa'daki protestolarda çarpıcı gerçek
İslam İşbirliği Teşkilatı olağanüstü toplanıyor
İslam İşbirliği Teşkilatı olağanüstü toplanıyor
Macron uyardı: Çocuklarınızı sokaktan çekin
Macron uyardı: Çocuklarınızı sokaktan çekin
Fransa’da neler oluyor?
Fransa’da neler oluyor?
Tepkiler İsveç basınında!
Tepkiler İsveç basınında!
Daha Fazla Video Göster