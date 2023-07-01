Almanya'da Türk döneri tartışması! Döner aşırı sağcıları rahatsız etti

Irkçı ve göçmen karşıtı Almanya için Alternatif Partisi, Alman kültürüne ait olmadığı gerekçesiyle dönerin yasaklanmasını istedi. Peki bu karar ülkede nasıl yankılandı? A Haber muhabiri Fatih Yılmaz detayları aktardı.

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