Almanya'da şok ölüm! Bavyera Başbakan Yardımcısı Hubert Aiwanger otel odasında ölü bulundu

Almanya siyasetinden gelen ölüm haberi ülke gündemine oturdu. Bavyera Eyaleti Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Hubert Aiwanger, başkent Berlin'de kaldığı otel odasında 55 yaşında ölü bulundu. Özgür Seçmenler Partisi'nin lideri olan Aiwanger'in, kendisini iyi hissetmediği gerekçesiyle katılması beklenen programa gitmediği öğrenildi. Berlin polisi ve savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, ölüm nedeni henüz kesinlik kazanmadı.