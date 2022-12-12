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Almanya’da hayat pahalılığı emeklileri de vurdu! Ev kirası… Faturalar… Yüksek market fiyatları…

A Haber
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Giriş: 12.12.2022 14:07
Ukrayna'da devam eden sıcak çatışma, Avrupa'da enflasyon rakamlarının tarihi zirvelere ulaşmasına neden oldu. Kıtanın en büyük ekonomilerinden olan Almanya'da emekliler başta olmak üzere tüm kesimler yaşam giderlerinden rahatsız. Detaylar A Haber muhabiri Fatih Yılmaz'ın özel haberinde...
Almanya’da hayat pahalılığı emeklileri de vurdu ALMANYA'DA HAYAT PAHALILIĞI EMEKLİLERİ DE VURDU

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