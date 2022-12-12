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Almanya’da hayat pahalılığı emeklileri de vurdu! Ev kirası… Faturalar… Yüksek market fiyatları…

Ukrayna'da devam eden sıcak çatışma, Avrupa'da enflasyon rakamlarının tarihi zirvelere ulaşmasına neden oldu. Kıtanın en büyük ekonomilerinden olan Almanya'da emekliler başta olmak üzere tüm kesimler yaşam giderlerinden rahatsız. Detaylar A Haber muhabiri Fatih Yılmaz'ın özel haberinde...

A Haber
Giriş Tarihi: 12.12.2022 14:05 Güncelleme Tarihi: 12.12.2022 14:08
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Almanya’da hayat pahalılığı emeklileri de vurdu! Ev kirası… Faturalar… Yüksek market fiyatları…

Rusya - Ukrayna savaşı, başta enerji ve gıda olmak üzere çok sayıda sektörde yoğun fiyat artışlarına yol açtı. Almanya'da da yüksek enflasyon, artan fiyatlar ve hayat pahalılığı iyice hissedilmeye başlandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Almanya’da hayat pahalılığı emeklileri de vurdu! Ev kirası… Faturalar… Yüksek market fiyatları…

Avrupa ekonomisinin adeta lokomotifi durumundaki Almanya'da enflasyon rakamları son üç aydır çift hanelerde seyrediyor.


Ekonomistler Alman ekonomisi için resesyon uyarısı yapıyor.

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Almanya’da hayat pahalılığı emeklileri de vurdu! Ev kirası… Faturalar… Yüksek market fiyatları…

Kış aylarının gelmesiyle birçok kişinin, en az 3-4 kat artan doğal gaz ve elektrik faturalarını ödemekte zorlanacağı belirtiliyor.

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Almanya’da hayat pahalılığı emeklileri de vurdu! Ev kirası… Faturalar… Yüksek market fiyatları…

Artan fiyatlar ve hayat pahalılığı, ülkenin önemli şehirlerinde yüzlerce kişinin katıldığı gösterilerle protesto ediliyor.

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Almanya’da hayat pahalılığı emeklileri de vurdu! Ev kirası… Faturalar… Yüksek market fiyatları…

Krizden en fazla etkilenen kesim ise emekliler. 45 yıl önce Almanya'ya gelen Tunuslu Labidi ailesi de o emeklilerden biri.