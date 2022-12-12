Almanya’da hayat pahalılığı emeklileri de vurdu! Ev kirası… Faturalar… Yüksek market fiyatları…

Ukrayna'da devam eden sıcak çatışma, Avrupa'da enflasyon rakamlarının tarihi zirvelere ulaşmasına neden oldu. Kıtanın en büyük ekonomilerinden olan Almanya'da emekliler başta olmak üzere tüm kesimler yaşam giderlerinden rahatsız. Detaylar A Haber muhabiri Fatih Yılmaz'ın özel haberinde...