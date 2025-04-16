Almanya’da çocuk istismarı ürkütücü seviyede! Katolik klişesi açıklama yapmaktan kaçındı

Almanya'da hazırlanan bir rapora göre Bavyera eyaletindeki Würzburg Başpiskoposluğu'nda 1945 ile 2019 arasında en az 226 çocuk ve genç cinsel istismara uğradı. Cinsel istismarı araştırma bağımsız komisyonunca hazırlanan raporda 43'ü katolik din adamı olmak üzere 51 şüphelinin en az 449 suç işlemiş olabileceği aktarıldı.

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