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Almanya’da 26 Eylül’de sandık başına gidiyor? Türk seçmen kime oy verecek?

A Haber
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Giriş: 25.09.2021 16:34
Almanya 16 yıl sonra ilk kez Angela Merkel'in aday olmadığı bir seçime gidiyor. 26 Eylül'de yapılacak seçimlerde yaklaşık 700 bin Türk kökenli Alman vatandaşının da oy kullanması bekleniyor. Peki Almanya'daki Türkler kimi destekliyor?  Hangi adaya daha sıcak bakıyor? A Haber Almanya'nın caddelerine indi, ülkede yaşayan Türklere seçimi sordu. İşte yanıtlar…
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