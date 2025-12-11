Gazze’yi bu kez de sel vurdu! Çadırlar su altında kaldı

2 yıl soykırıma maruz kalan Gazzeliler şimdi de soğuk hava ve sel ile mücadele ediyor. Evleri yerle bir edilen Gazzelilerin çadırları aşırı yağışlardan dolayı su içinde kalmış durumda. Filistinli anne babalarsa tüm zorluklara rağmen çocuklarını korumaya, hayatta tutmaya çalışıyor ancak bölgedeki durum içler acısı. Öte yandan Gazze, kırılgan bir ateşkesin gölgesinde küllerinden yeniden doğmaya çalışıyor. Savaşın yükü nedeniyle eğitimden mahrum bırakılan çocuklara Türk sivil toplum kuruluşları destek eli uzattı. Gazzeli çocuklara güvenli bir öğrenme alanı oluşturmayı hedefleyen çadır eğitim kampüsü hizmete açıldı.

