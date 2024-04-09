09 Nisan 2024, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Almanya Lahey'de "Gazze'de soykırıma destekle" suçlanıyor
Nikaragua, İsrail'in Gazze katliamına askeri destek vermekle suçladığı Almanya aleyhinde Uluslararası Adalet Divanı'nda dava açmıştı. Dün ilk duruşma vardı. Almanya "soykırıma destekle" suçlanıyor. Almanya bugün sunum yapacak. Gelişmeleri A Haber muhabiri Ömer Aydın aktardı.