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Almanya Lahey'de "Gazze'de soykırıma destekle" suçlanıyor

ahaber.com.tr
İslim Esma Çobanoğlu
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Giriş: 09.04.2024 13:33
Güncelleme:09.04.2024 13:33
Nikaragua, İsrail'in Gazze katliamına askeri destek vermekle suçladığı Almanya aleyhinde Uluslararası Adalet Divanı'nda dava açmıştı. Dün ilk duruşma vardı. Almanya "soykırıma destekle" suçlanıyor. Almanya bugün sunum yapacak. Gelişmeleri A Haber muhabiri Ömer Aydın aktardı.
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