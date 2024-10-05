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Aliyev’den ABD’ye yaptırım tepkisi: Bu girişimler kararlılığımızı etkilemez!

Aliyev’den ABD’ye yaptırım tepkisi: Bu girişimler kararlılığımızı etkilemez!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 05.10.2024 01:21
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mehriban Aliyeva, işgalden kurtarılan Cebrayıl şehrinde inşa edilen toplu konutların anahtar teslim törenine katıldı. Aliyev, açılış töreninde yeni evlere taşınan Azerbaycan halkına dairelerin anahtarlarını teslim etti. Törende yaptığı konuşmada vatanseverlik ruhuyla yetişen genç neslin işgal altındaki Azerbaycan topraklarını geri aldığını belirten Aliyev, “Cebrayıl’ın gelişimi ile ilgili tüm gerekli talimatlar hemen verildi. İlk olarak mayın temizleme çalışmalarının yapılması gerekiyordu. Çünkü özellikle eski temas hattına yakın bölgeler daha yoğun bir şekilde mayınlanmıştı. Altyapı projeleri ise hemen başlatıldı. Bugün Cebrayıl’a gelen herkes, Sovyet döneminden kalma eski yolun yeniden inşa edildiğini ve yeni dört şeritli ana yolun Zengilan, Gubadlı ve Laçin’e kadar uzandığını görebilir” dedi.
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