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Aliyev Cebrail'den haykırdı: Ağaçları kesen, binaları yakan Ermenistan'a tazminat davası açacağız

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Giriş: 16.11.2020 23:24
Güncelleme:16.11.2020 23:38
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Ermenistan işgalinden kurtarılan Cebrayıl şehrini ziyaret etti. Aliyev Ermenistan'ın bölgeye verdiği 30 yıllık zararın tazmin edileceğini belirtti. Aliyev konuşmasında, "Her yeri yakıp yıkmışlar.Uluslararası mahkemelerde hesap soracağız, bize tazminat ödeyecekler' ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Ermenistan işgalinden kurtarılan Cebrayıl şehrini ziyaret edeken incelemelerde bulundu. Bölgede çoğu evin yakıldığını ve ağaçların kesildiğini gören Aliyev bu durumun hesabını Ermenistan'a soracaklarını dile getirdi.

İncelemeleri esnasında çoğu evin yakıldığını gören Aliyev "Bütün zararımız hesaplanacak, 30 yıl boyunca yapılanlar için tazminat davası açacağız. Ağaçları kesen, binaları yakan düşman onun da cevabını verecek" ifadelerini kullandı.

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