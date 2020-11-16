Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’den BBC muhabirine tokat gibi cevap

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, BBC muhabirinin “Azerbaycan’da özgür medya yok, baskı uyguluyorsunuz” sözlerini yanıtladı. Aliyev, “Julian Assange gazetecilik faaliyetinden dolayı İngiltere’de rehin tutuldu. O şimdi hapishanede. Bu tür şeyleri yaptığınızda özgür medya hakkında konuşma hakkınız yok” dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev İngiliz merkezli BBC medyasına röportaj verdi. Aliyev BBC muhabirinin basın özgürlüğü suçlamalarına sakin ve kendine güvenen bir tavırla cevap verdi.

İŞTE O DİYALOG:

Aliyev: Azerbaycan halkının neden özgür medyası ve muhalefeti olmadığını düşünüyorsunuz?

Muhabir:Çünkü bu ülkedeki bağımsız kuruluşlar bana bunu söylüyor

Aliyev: Hangi bağımsız kaynaklar?

Muhabir: Birçok bağımsız kaynak.

Aliyev: Hangisi söyle bana?

M:Kaynakları kesin olarak isimlendiremiyorum

Aliyev: Eğer isimlendiremiyorsan bu hikayeleri uyduruyorsun demektir

MUHABİR KÖŞEYE SIKIŞTI

Aliyev bu durumun Batı'nın ön yargısı olduğunun altını çizdi. Muhabirin sorularına karşı kendisi de bir soru sormak isteyen Aliyev, gizli belgeleri ortaya çıkaran ve ingiltere tarafından hapsedilen Julian Assange hakkında sorduğu soruyla muhabiri köşeye sıkıştırdı.

ALGI OLUŞTURMA GİRİŞMİDİR

Aliyev: Bu ön yargılı bir yaklaşım, bu batılı izleyicide bir algı oluşturma girişimidir. Azerbaycan'da özgür siyasi faaliyet, özgür medya var. Konuşma özgürlüğümüz var. Ben de bir şey sorabilir miyim? Bay Assange'a ne oldu, nasıl değerlendiriyorsunuz? Ekvator Büyükelçiliğinde kaç yıl geçirdi? Ve o gazetecilik faaliyeti için şimdi nerede? Onu rehin tuttunuz, aslında onu ahlaki olarak öldürdünüz. Siz yaptınız, biz değil.

SİZ SADECE SUÇLAMAYI SEVERSİNİZ!

Aliyev'in sıkıştırmaları karşısında BBCmuhabiri konuyu değiştirmek istedi.

M:Çatışmaya geri dönelim

Aliyev: Çatışma konusuna dönmek sizin için daha iyi. Çünkü bu hoşunuza gitmez. Siz sadece suçlamayı ve saldırmayı seversiniz.

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