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Akile cinayeti Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde! İsrailli bakan karara tepki gösterdi

A Haber
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Giriş: 07.12.2022 15:39
Al Jazeera'de görev yapan kadın gazeteci Şirin Ebu Akile, İsrail güçlerinin kurşunundan çıkan kurşunla hayatını kaybetmişti. Katar merkezli haber kanalı İsrail askerlerinin gerçek mermi kullandığı olayı Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taşıdı.
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