AFP: Yunanistan Meis Adası’na asker konuşlandırdı

Doğu Akdeniz’de askeri ve siyasi gerilim had safhayken Yunanistan’dan yeni bir provokasyon daha geldi. Fransız haber ajansı AFP, Yunan ordusunun, Türkiye’ye 2 km uzaklıkta yer alan ve silahlandırılması yasak olan Meis Adası’na asker konuşlandırdığını aktardı.

Atina hükümeti, Doğu Akdeniz'deki gerilimi tırmandırıyor. Türkiye'nin bölgedeki barışçıl çalışmalarına karşı Atina hükümeti her gün yeni bir tahrik peşinde koşuyor.

Fransız haber ajansı AFP'ye göre, Yunanistan, Türkiye'ye 2 km uzaklıkta yer alan Meis Adası'na asker konuşlandırdı.

Yunanistan'ın, turist taşıyan yolcu gemileri ile asker sevkiyatı yaptığı görüntüler, uluslararası AFP ajansı tarafından servis edildi.

Uluslararası hukuka göre ise Meis Adası'nın Silahlandırılması yasak.

Yunanistan'ın söz konusu adımları, 1923 tarihli Lozan ve 1947 tarihli Paris Barış Antlaşmaları'nın ihlali anlamına geliyor.

Yunanistan, silahlandırması yasak olmasına rağmen 1960 yılından bu yana Akdeniz'deki adaları silahlandırmaya devam ediyor.