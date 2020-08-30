30 Ağustos 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları AFP: Yunanistan Meis Adası’na asker konuşlandırdı

AFP: Yunanistan Meis Adası’na asker konuşlandırdı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.08.2020 18:42
Güncelleme:30.08.2020 18:50
Doğu Akdeniz’de askeri ve siyasi gerilim had safhayken Yunanistan’dan yeni bir provokasyon daha geldi. Fransız haber ajansı AFP, Yunan ordusunun, Türkiye’ye 2 km uzaklıkta yer alan ve silahlandırılması yasak olan Meis Adası’na asker konuşlandırdığını aktardı.

Atina hükümeti, Doğu Akdeniz'deki gerilimi tırmandırıyor. Türkiye'nin bölgedeki barışçıl çalışmalarına karşı Atina hükümeti her gün yeni bir tahrik peşinde koşuyor.

Fransız haber ajansı AFP'ye göre, Yunanistan, Türkiye'ye 2 km uzaklıkta yer alan Meis Adası'na asker konuşlandırdı.

Yunanistan'ın, turist taşıyan yolcu gemileri ile asker sevkiyatı yaptığı görüntüler, uluslararası AFP ajansı tarafından servis edildi.

Uluslararası hukuka göre ise Meis Adası'nın Silahlandırılması yasak.

Yunanistan'ın söz konusu adımları, 1923 tarihli Lozan ve 1947 tarihli Paris Barış Antlaşmaları'nın ihlali anlamına geliyor.

Yunanistan, silahlandırması yasak olmasına rağmen 1960 yılından bu yana Akdeniz'deki adaları silahlandırmaya devam ediyor.

Yunanistan Meis Adası’na asker konuşlandırdı
Yunanistan Meis Adası’na asker konuşlandırdı
Hareketli anlar! Rus savaş uçağı...
Hareketli anlar! Rus savaş uçağı...
17 yıldır beyninde o hayvanla yaşamış
17 yıldır beyninde o hayvanla yaşamış
Bilim kurgu filmlerini aratmayan proje
Bilim kurgu filmlerini aratmayan proje
'Maske tak' uyarılarına öfkelendi!
'Maske tak' uyarılarına öfkelendi!
Ünlü meydanlar boş kaldı
Ünlü meydanlar boş kaldı
Korkunç kaza: 1'i çocuk 3 kişi öldü!
Korkunç kaza: 1'i çocuk 3 kişi öldü!
Japonya Başbakanı Şinzo Abe istifa etti
Japonya Başbakanı Şinzo Abe istifa etti
Japonya'yı karıştıran iddia!
Japonya'yı karıştıran iddia!
'Çar Bombası'nın patlama anı
'Çar Bombası'nın patlama anı
Rus Siyaset Bilimci: Türkiye büyük oyun değiştirici
Rus Siyaset Bilimci: Türkiye büyük oyun değiştirici
Suriye'de Rusya-ABD yakınlaşması! 4 asker yaralandı
Suriye'de Rusya-ABD yakınlaşması! 4 asker yaralandı
Daha Fazla Video Göster