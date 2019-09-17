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17.09.2019
Afganistan'da Cumhurbaşkanı Gani'nin mitingine bombalı saldırı
Son dakika haberi... Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin katıldığı seçim mitingine bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 24 kişi hayatını kaybetti. Saldırı sırasında Cumhurbaşkanı Gani'nin miting alanında olup olmadığı henüz bilinmiyor.
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