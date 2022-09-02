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Afganistan’da camiye bombalı saldırı! Cuma namazı kanlı bitti | Çok sayıda kişi hayatını kaybetti

İHA
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Giriş: 02.09.2022 16:44
Afganistan'da bir camiye Cuma namazı sırasında bombalı saldırı düzenlendi. Cami imamı ve çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği bildirilirken, Herat Vali Sözcüsü Hamidullah Mutawakkel, patlamanın bir canlı bomba tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.
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