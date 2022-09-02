Afganistan’da camiye bombalı saldırı! Cuma namazı kanlı bitti | Çok sayıda kişi hayatını kaybetti

Afganistan'da bir camiye Cuma namazı sırasında bombalı saldırı düzenlendi. Cami imamı ve çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği bildirilirken, Herat Vali Sözcüsü Hamidullah Mutawakkel, patlamanın bir canlı bomba tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.