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Afganistan'da 5,9 büyüklüğünde deprem! Ölü sayısı artıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.06.2022 09:24
Afganistan'da merkez üssü Host vilayeti olan 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre 255 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
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