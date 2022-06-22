22 Haziran 2022, Çarşamba
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Afganistan'da 5,9 büyüklüğünde deprem! Ölü sayısı artıyor
Afganistan'da merkez üssü Host vilayeti olan 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre 255 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.