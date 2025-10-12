12 Ekim 2025, Pazar

Afganistan-Pakistan sınırında çatışma! İki ülkeden de can kaybı ve yaralananlar var
Afganistan-Pakistan sınırında çatışma! İki ülkeden de can kaybı ve yaralananlar var

Afganistan-Pakistan sınırında çatışma! İki ülkeden de can kaybı ve yaralananlar var

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.10.2025 09:40
Pakistan ile Afganistan arasındaki gerilim sıcak çatışmaya dönüştü. 7 noktada çatışmaların devam ettiği bildirildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Fakhur Rahman aktardı.
