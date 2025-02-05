ABD’nin Gazze’yi işgal planı! Dışişleri Bakanı Rubio X’ten itiraf etti

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada "Gazze, Hamas’tan kurtarılmalıdır. Başkan Trump’ın belirttiği gibi, ABD Gazze’yi yönetmeye ve yeniden güzelleştirmeye hazırdır." dedi. Rubio ayrıca, "Amacımız ve hedefimiz, bölgedeki tüm insanlar için kalıcı barış sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN