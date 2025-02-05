05 Şubat 2025, Çarşamba
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ABD’nin Gazze’yi işgal planı! Dışişleri Bakanı Rubio X’ten itiraf etti
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada "Gazze, Hamas’tan kurtarılmalıdır. Başkan Trump’ın belirttiği gibi, ABD Gazze’yi yönetmeye ve yeniden güzelleştirmeye hazırdır." dedi. Rubio ayrıca, "Amacımız ve hedefimiz, bölgedeki tüm insanlar için kalıcı barış sağlamaktır." ifadelerini kullandı.