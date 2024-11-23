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ABD'nin eski Suriye özel temsilcisi Jeffrey A Haber'e konuştu:Nükleer silah sıradışı bir adım!

ABD'nin eski Suriye özel temsilcisi Jeffrey A Haber'e konuştu:Nükleer silah sıradışı bir adım!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.11.2024 23:27
ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi görevlerini yürütmüş şahin diplomatlarından Jamet Jeffrey, A Haber'e konuştu. Ukrayna-Rusya hattında son yaşanan gelişmelere yönelik ABD’nin Trump öncesi şu anki yaklaşımını anlattı ve olası nükleer riske ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Jeffrey açıklamalarında nükleer silah kullanımının sıra dışı bir adım olduğunu ifade ederken, “1945'ten beri kimse böyle bir adım atmadı” ifadelerini kullandı. İşte o özel röportajdan satır başlıkları ve A Haber canlı yayınında uzman isimlerin yorumları…
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