ABD'nin en karanlık günü 6 Ocak! ABD Başkanı Joe Biden'dan son dakika açıklamaları

ABD Başkanı Joe Biden Kongre Baskınının 1.yılında açıklamalarda bulundu. Konuşmasında genel olarak eski ABD Başkanı Donald Trump'a yüklenen Biden, Trump'ın seçimleri kaybettiğini kabullenemediğini ve seçim gününü bir ayaklanma gününe çevirmek istediğini ifade etti.