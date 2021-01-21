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ABD'nin dış politikası nasıl şekillenecek? Joe Biden bağımsız bir politika izleyebilir mi? Selami Kuran A Haber'e konuştu
Uluslararası Hukuk Uzmanı Prof. Dr. Selami Kuran A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk oldu. Kuran ABD'de yemin ederek görevine başlayan Başkan Joe Biden'ın dış politikasında nasıl bir yol izleyeceği konusundaki fikirlerini paylaştı. Kuran, ABD'nin bir misyona sahip olduğunu belirtirken gelen başkanın bu misyonun kolay kolay değiştiremeyeceğini söyledi. ABD dış siyasetindeki farklılıklara da değinen Kuran ülkenin en temel hususlarını da açıkladı. İşte detaylar...