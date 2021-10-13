13 Ekim 2021, Çarşamba
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ABD’li YouTube fenomeni Gabby Petito’nun ölüm sebebi ortaya çıktı!
ABD’de sosyal medya fenomeni Gabby Petito, nişanlısı ile karavan seyahatine çıktıktan sonra ortadan kayboldu. Petito’nun cesedinin ormanlık alanda bulunmasının ardından ölüm sebebi araştırıldı. Adli tıp raporunda YouTube fenomeni Petito’nun boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı.