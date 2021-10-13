13 Ekim 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları ABD’li YouTube fenomeni Gabby Petito’nun ölüm sebebi ortaya çıktı!

ABD’li YouTube fenomeni Gabby Petito’nun ölüm sebebi ortaya çıktı!

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.10.2021 16:13
ABD’de sosyal medya fenomeni Gabby Petito, nişanlısı ile karavan seyahatine çıktıktan sonra ortadan kayboldu. Petito’nun cesedinin ormanlık alanda bulunmasının ardından ölüm sebebi araştırıldı. Adli tıp raporunda YouTube fenomeni Petito’nun boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı.
Karısı beğenmedi! Öyle bir şey yaptı ki...
Karısı beğenmedi! Öyle bir şey yaptı ki...
YouTube fenomeni neden öldü?
YouTube fenomeni neden öldü?
Asılı kalan güvercine drone operasyonu
Asılı kalan güvercine drone operasyonu
Cambridge Camii mimarisi ile ilgi odağı oldu
Cambridge Camii mimarisi ile ilgi odağı oldu
Polonya AB’den çıkıyor mu?
Polonya AB'den çıkıyor mu?
Filistinli sivile şok gözaltı
Filistinli sivile şok gözaltı
Mağazadan akıllı telefon alan Ultra-Ortodoks Yahudi genç darp edildi
Mağazadan akıllı telefon alan Ultra-Ortodoks Yahudi genç darp edildi
Avrupa’da 7 ülkede siyasi kriz ve belirsizlik
Avrupa'da 7 ülkede siyasi kriz ve belirsizlik
Dünyanın gözünden kaçmadı!
Dünyanın gözünden kaçmadı!
Yunanistan’da 6.3’lük deprem!
Yunanistan'da 6.3'lük deprem!
İngiltere’de şimdi de gıda kıtlığı korkusu
İngiltere'de şimdi de gıda kıtlığı korkusu
El Bab’da bomba yüklü araç patladı
El Bab'da bomba yüklü araç patladı
Daha Fazla Video Göster