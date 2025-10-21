21 Ekim 2025, Salı

A HABER VİDEO

ABD'li siyasetçinin islam düşmanlığı! Gazze'ye bombalar düşerken "şov başlasın" dedi
ABD’li siyasetçinin islam düşmanlığı! Gazze’ye bombalar düşerken şov başlasın dedi

ABD'li siyasetçinin islam düşmanlığı! Gazze'ye bombalar düşerken "şov başlasın" dedi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.10.2025 22:36
İslam düşmanı ABD’li siyasetçi Valentina Gomez, yeni bir skandala daha imza attı. İsrail’in Gazze’de ateşkese rağmen katliamlarına devam ettiği sırada Gomez, sosyal medyadan tepki çeken bir paylaşım yaptı. Bombardımanların başladığı anlarda mısır yiyerek video çeken Gomez, paylaşımına “Şov başlasın” notunu düştü.
