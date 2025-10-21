ABD'li siyasetçinin islam düşmanlığı! Gazze'ye bombalar düşerken "şov başlasın" dedi

İslam düşmanı ABD’li siyasetçi Valentina Gomez, yeni bir skandala daha imza attı. İsrail’in Gazze’de ateşkese rağmen katliamlarına devam ettiği sırada Gomez, sosyal medyadan tepki çeken bir paylaşım yaptı. Bombardımanların başladığı anlarda mısır yiyerek video çeken Gomez, paylaşımına “Şov başlasın” notunu düştü.

