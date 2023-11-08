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ABD’li hemşire İsrail vahşetini anlattı

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Giriş: 08.11.2023 11:46
Gazze’de siyonist İsrail eliyle dünya tarihinde görülmemiş bir vahşet yaşanıyor. Binlerce masum çocuk ve kadının katledildiği saldırılarda binlerce kişi de yaralanarak sakat kaldı. Tüm olan bitene ABD ve Batı sessizken Sınır Tanımayan Doktorlar'a (MSF) bağlı olarak çalışan ABD'li hemşire Emily Callahan, Gazze'deki korkunç tabloyu tarafsız bir dille anlattı. "Kalbim Gazze’de, hep Gazze'de kalacak." diyen Callahan, “Ortalıkta kolu bacağı kopmuş, açık yarası bulunan insanlar geziyordu.” ifadelerine yer verdi. Diğer yandan hemşire, sivillerin yaşadığı kamplardaki insanlık dışı manzarayı gözler önüne serdi.
ABD’li hemşire İsrail vahşetini anlattı
ABD’li hemşire İsrail vahşetini anlattı
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