28 Şubat 2022, Pazartesi
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ABD'li CBS televizyonundan skandal yayın! Provokatif harita: Türkiye topraklarını Yunanistan’a dahil ettiler
Son dakika haberine göre ABD merkezli CBS televizyonu skandal bir yayına imza attı. CBS, Rusya-Ukrayna savaşını anlatırken Türkiye topraklarını Yunanistan’ın bir parçası olarak gösterdi.