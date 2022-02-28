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ABD'li CBS televizyonundan skandal yayın! Provokatif harita: Türkiye topraklarını Yunanistan’a dahil ettiler

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Giriş: 28.02.2022 12:00
Son dakika haberine göre ABD merkezli CBS televizyonu skandal bir yayına imza attı. CBS, Rusya-Ukrayna savaşını anlatırken Türkiye topraklarını Yunanistan’ın bir parçası olarak gösterdi.
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