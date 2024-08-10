ABD'li albaydan itiraf gibi açıklama! Yemen'de çok sayıda ABD'li ve İsrailli asker öldürüldü

Orta Doğu'da tansiyon yükseliyor. ABD'li Emekli Albay'ın itiraf niteliğindeki sözleri dikkat çekti. Albay MacGregor, canlı yayında yaptığı açıklamada Yemen'e sızan işgalci İsrail Özel Kuvvetleri ve ABD askerlerinden oluşan 70 kişilik grubun pusuya düşürülerek öldürüldüğünü iddia etti.