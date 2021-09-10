AB'den Çin'de Sinovac şirketi tarafından üretilen Kovid-19 aşısı CoronaVac ile ilgili yeni açıklama

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen ve henüz onay değerlendirmesinde olan aşılar hakkında yıl sonu veya gelecek yıl başında sonuca varılabileceğini bildirdi. EMA'nın aşı stratejisinden sorumlu yetkilisi Marco Cavaleri, düzenlediği basın toplantısında, şu anda onay almış 4 aşının dışında Novavax, Curevac, Sputnik V, Sinovac ve Sanofi tarafından geliştirilen aşıların onay için değerlendirme aşamasında olduğunu hatırlattı.