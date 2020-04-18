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ABD'den ürperten corona virüs videosu! Hapışırıkla 8 metreye ulaşıyor |Video
Dünya genelinde 2 milyondan fazla kişiye bulaşan corona virüs (koronavirüs) salgını hızla yayılırken, ABD Tabipler Birliğince yayınlanan bir video, çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Kovid-19 gibi patojenlerin hapşırıkla 8 metreye kadar taşınabildiğini gösteren görüntülerin ardından, sosyal mesafe kurallarının önemi bir kez daha gündeme geldi.
Kovid-19'un hapşırıkla yayılma mesafesi işte böyle görüntülendi.
Amerika'da yeni tip koronavirüse yönelik son araştırmalar virüsün yayılma mesafesini gözler önüne serdi.
Tehlikenin boyutlarına dikkat çeken görüntüler, ABD Tabipler Birliği tarafından paylaşıldı.
Yavaş çekimde oynatılan videoda, hapşırıkla beraber yayılan patojenler açık bir şekilde görüntülendi.
Kovid-19 taşıyıcısı olan bir kişinin, virüsü 8 metreye kadar rahatlıkla saçabileceği gözlemlendi.
Çarpıcı görüntülerin ardından, sosyal mesafenin ve maske kullanımının önemi bir kez daha gözler önüne serildi.
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