18 Nisan 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları ABD'den ürperten corona virüs videosu! Hapışırıkla 8 metreye ulaşıyor |Video
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
18.04.2020

ABD'den ürperten corona virüs videosu! Hapışırıkla 8 metreye ulaşıyor |Video

Dünya genelinde 2 milyondan fazla kişiye bulaşan corona virüs (koronavirüs) salgını hızla yayılırken, ABD Tabipler Birliğince yayınlanan bir video, çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Kovid-19 gibi patojenlerin hapşırıkla 8 metreye kadar taşınabildiğini gösteren görüntülerin ardından, sosyal mesafe kurallarının önemi bir kez daha gündeme geldi.

Kovid-19'un hapşırıkla yayılma mesafesi işte böyle görüntülendi.

Amerika'da yeni tip koronavirüse yönelik son araştırmalar virüsün yayılma mesafesini gözler önüne serdi.

Tehlikenin boyutlarına dikkat çeken görüntüler, ABD Tabipler Birliği tarafından paylaşıldı.

Yavaş çekimde oynatılan videoda, hapşırıkla beraber yayılan patojenler açık bir şekilde görüntülendi.



Kovid-19 taşıyıcısı olan bir kişinin, virüsü 8 metreye kadar rahatlıkla saçabileceği gözlemlendi.

Çarpıcı görüntülerin ardından, sosyal mesafenin ve maske kullanımının önemi bir kez daha gözler önüne serildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

ABD'den ürperten corona virüs videosu!
ABD'den ürperten corona virüs videosu!
İngiliz hemşire: Fişlerini çekiyoruz
İngiliz hemşire: Fişlerini çekiyoruz
Koronavirüs yasağını dinlemedi! Otoyolda ata bindi
Koronavirüs yasağını dinlemedi! Otoyolda ata bindi
Almanya'dan flaş corona virüs açıklaması!
Almanya'dan flaş corona virüs açıklaması!
İnanılmaz görüntü! Trafikte uçak var
İnanılmaz görüntü! Trafikte uçak var
OHAL sonrası ortalık savaş alanına döndü!
OHAL sonrası ortalık savaş alanına döndü!
Rusya'da vaka sayısında rekor artış!
Rusya'da vaka sayısında rekor artış!
ABD'de 30 bin dolara defin ücreti isyanı
ABD'de "30 bin dolara defin ücreti" isyanı
Ürküten iddia: ABD finanse etti Çin üretti
Ürküten iddia: ABD finanse etti Çin üretti
Libya BAE'ye ait İHA'yı düşürdü
Libya BAE'ye ait İHA'yı düşürdü
Kardeşini Kovid-19'dan kaybeden ABD'li kadın konuştu: Dünyaya yalan söylüyorlar
Kardeşini Kovid-19'dan kaybeden ABD'li kadın konuştu: Dünyaya yalan söylüyorlar
ABD'de büyük çöküş: 4.931 kişi virüsten öldü
ABD'de büyük çöküş: 4.931 kişi virüsten öldü
Daha Fazla Video Göster