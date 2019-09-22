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22.09.2019

ABD'den terör örgütü PKK/YPG'ye 200 TIR dolusu yeni lojistik destek |Video

ABD, terör örgütü PKK/YPG'ye lojistik malzeme göndererek desteğini sürdürdü. Irak'tan hareket eden mühimmat dolu 200 TIR, Suriye'de terör örgütlerinin kontrol ettiği bölgelere ulaştı. Türkiye'nin müttefiki olduğunu söyleyen ABD'nin terör örgütlerine yaptığı skandal desteğin görüntüleri ortaya çıktı.

ABD, Irak'tan Suriye'nin terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgeye, lojistik destek amaçlı yaklaşık 200 tır gönderdi.

ABD'nin Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'ya verdiği destek sürüyor. Terör örgütüne lojistik destek sağlayan ABD, bu kapsamda dün akşam saatlerinde, Suriye-Irak sınırındaki Simelka kapısından yeni sevkiyat yaptı.

ABD'NİN SURİYE'DE 18 ÜSSÜ BULUNUYOR

YPG/PKK işgalindeki bölgelere gönderilen yaklaşık 200 TIR'da inşaat malzemesi, kapalı kasalar, prefabrik evler ve yakıt tankerleri bulunuyor.

Örgütün işgalindeki Ayn İsa ve Şeddadi bölgelerine 9 Eylül'de 55 TIR'la kapalı kasalar, dört çeker araçlar ve iş makineleri sevk eden ABD, 4 Eylül'de de örgüt işgalindeki bölgelere içinde geniş araçlar, iş makineleri, yakıt tankerleri ve jeneratörler bulunan 60 tır sokmuştu.

DEAŞ ile mücadeleyi gerekçe göstererek 2015'ten bu yana YPG/PKK'ya askeri destek veren ABD'nin Suriye'de halen 18 üs ve askeri noktada 2 bin civarı personeli bulunuyor.

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