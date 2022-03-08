08 Mart 2022, Salı
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ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım: Petrol ve doğal gaz ithalatı yasaklandı
Son dakika haberleri... Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Rusya'ya yönelik yaptırımları içeren kararları açıkladı. Rusya'dan petrol ve doğal gaz ithalatını yasakladıklarını duyuran Biden, ''Tarihteki en ağır yaptırım'' ifadelerini kullandı.