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ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım: Petrol ve doğal gaz ithalatı yasaklandı

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Giriş: 08.03.2022 19:57
Son dakika haberleri... Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Rusya'ya yönelik yaptırımları içeren kararları açıkladı. Rusya'dan petrol ve doğal gaz ithalatını yasakladıklarını duyuran Biden, ''Tarihteki en ağır yaptırım'' ifadelerini kullandı.
ABD’den Rusya’ya yeni yaptırım: Petrol ve doğal gaz ithalatı yasaklandı
ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım: Petrol ve doğal gaz ithalatı yasaklandı
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