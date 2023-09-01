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ABD'den nükleer silah adımı! ABD İngiltere'ye nükleer silah konuşlandırma kararı aldı

A Haber
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Giriş: 01.09.2023 13:44
Birleşmiş Milletler nükleer silahların yayılmasını durdurma çağrısı yaparken ABD'den tam tersi bir adım geldi. İngiliz basını, Washington yönetiminin İngiltere'ye nükleer silah konuşlandırmaya hazırlandığını yazdı. Son durumu Londra'dan gelişmeleri A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktardı.
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