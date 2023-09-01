01 Eylül 2023, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
ABD'den nükleer silah adımı! ABD İngiltere'ye nükleer silah konuşlandırma kararı aldı
Birleşmiş Milletler nükleer silahların yayılmasını durdurma çağrısı yaparken ABD'den tam tersi bir adım geldi. İngiliz basını, Washington yönetiminin İngiltere'ye nükleer silah konuşlandırmaya hazırlandığını yazdı. Son durumu Londra'dan gelişmeleri A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktardı.