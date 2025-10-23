ABD’den iki büyük rus petrol şirketine yaptırım!

ABD Başkanı Donald Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Beyaz Saray’da bir araya geldi. Görüşme sonrası açıklama yapan Trump, Rusya’nın iki büyük petrol şirketine yaptırım uyguladığını duyurdu. Başkan Trump, ayrıca Vladimir Putin ile planladığı görüşmeyi iptal ettiğini açıkladı. Ukrayna’nın talep ettiği uzun menzilli Tomahawk füzelerine ilişkin olarak ise, “Onları yalnızca biz ateşleyebiliriz ve bunu yapmayacağız” ifadelerini kullandı.

