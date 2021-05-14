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ABD'den flaş maske kararı!

DHA
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Giriş: 14.05.2021 19:59
Güncelleme:14.05.2021 19:59
ABD'de tamamen aşılananların maske ve sosyal mesafe kurallarından muaf tutulması kararının ardından Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçi senatörler "Merhaba özgürlük" sloganları eşliğinde kutlama yaptı.

ABD'de Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) korona virüse (Kovid-19) karşı tamamen aşılanan kişilerin, özel durumlar haricinde iç ve dış mekanlarda maske ve sosyal mesafe kurallarına uygulamasına gerek olmadığını duyurdu.

Kararın ardından Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçi senatörler, maskelerini çıkararak, kutlama yaptı. Senatörler alkışlar eşliğinde "Merhaba özgürlük" diyerek, maskelerini çıkardı.

SALGINLA MÜCADELEYE 7.4 MİLYAR DOLARLIK FON

ABD Başkanı Joe Biden yönetimi ise Kovid-19 ile mücadelede ülkenin sağlık işgücünü desteklemek ve gelecekteki salgın hastalıklara ve sağlık sorunlarına hazırlanmak için teşvik paketinden 7,4 milyar dolar ayırdığını açıklamıştı.

250 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ AŞILANDI
ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 153 milyondan fazla kişiye ilk doz, 117 milyonu aşkın kişiye ikinci doz aşı yapıldı.

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