18 Eylül 2021, Cumartesi
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ABD'den Afganistan itirafı: 7'si çocuk, 10 sivili öldürdük
ABD Merkez Kuvvetler Komutanı, ülkesinin 29 Ağustos'ta Kabil Havalimanı yakınlarında düzenlediği hava saldırısında 10 sivilin öldüğünü kabul etti. Peki gelişme Afganistan'da nasıl yankılandı? Gelişmeleri Kabil’den A Haber canlı yayına katılan gazeteci Settar Mengli değerlendirdi.