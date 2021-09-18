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ABD'den Afganistan itirafı: 7'si çocuk, 10 sivili öldürdük

A Haber
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Giriş: 18.09.2021 12:26
ABD Merkez Kuvvetler Komutanı, ülkesinin 29 Ağustos'ta Kabil Havalimanı yakınlarında düzenlediği hava saldırısında 10 sivilin öldüğünü kabul etti. Peki gelişme Afganistan'da nasıl yankılandı? Gelişmeleri Kabil’den A Haber canlı yayına katılan gazeteci Settar Mengli değerlendirdi.
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