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ABD’deki sel ve fırtınada 18 kişi öldü

ABD'deki sel ve fırtınada 18 kişi öldü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.04.2025 12:39
ABD'nin güneyi ve orta batı eyaletlerinde 4 gün boyunca etkili olan fırtına ve şiddetli yağışlar, ani sellere yol açtı. Kötü hava şartları nedeniyle 10'u Tennessee eyaletinde olmak üzere toplam 18 kişi hayatını kaybetti. Sel ve fırtına nedeniyle hayatını kaybedenler arasında Arkansas'ta 5 yaşında, Kentucky'de ise 9 yaşında bir çocuğun yer aldığı belirtildi.
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ABD’deki sel ve fırtınada 18 kişi öldü
ABD’deki sel ve fırtınada 18 kişi öldü
ABD'deki sel ve fırtınada 18 kişi öldü
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