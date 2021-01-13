ABD'de yaklaşık 70 yıl sonra bir ilk! Lisa Montgomery idam edildi

Son dakika haberi... ABD'deki tek federal kadın idam mahkumu 52 yaşındaki Lisa Montgomery'nin cezası bu sabah infaz edildi. Hamile kadını öldürüp karnından bebeğini çalan Montgomery, 68 yıl aradan sonra ABD'de idam edilen ilk kadın olarak tarihe geçmiş oldu.

Son dakika haberi... ABD'deki tek federal kadın idam mahkumu 52 yaşındaki Lisa Montgomery'nin cezası bu sabah infaz edildi. Hamile kadını öldürüp karnından bebeğini çalan Montgomery, 68 yıl aradan sonra ABD'de idam edilen ilk kadın olarak tarihe geçmiş oldu.