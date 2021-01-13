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ABD'de yaklaşık 70 yıl sonra bir ilk! Lisa Montgomery idam edildi

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Giriş: 13.01.2021 14:21
Güncelleme:13.01.2021 14:36
Son dakika haberi... ABD'deki tek federal kadın idam mahkumu 52 yaşındaki Lisa Montgomery'nin cezası bu sabah infaz edildi. Hamile kadını öldürüp karnından bebeğini çalan Montgomery, 68 yıl aradan sonra ABD'de idam edilen ilk kadın olarak tarihe geçmiş oldu.

Son dakika haberi... ABD'deki tek federal kadın idam mahkumu 52 yaşındaki Lisa Montgomery'nin cezası bu sabah infaz edildi. Hamile kadını öldürüp karnından bebeğini çalan Montgomery, 68 yıl aradan sonra ABD'de idam edilen ilk kadın olarak tarihe geçmiş oldu.

Lisa Montgomery idam edildi! Hamile kadını infaz edip karnından bebeğini çalmıştı LİSA MONTGOMERY İDAM EDİLDİ! HAMİLE KADINI İNFAZ EDİP KARNINDAN BEBEĞİNİ ÇALMIŞTI
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