03 Eylül 2022, Cumartesi
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ABD'de uçak kaçıran kişi, düşürmekle tehdit etti
ABD'de bir şahıs kaçırdığı uçağı, Missisippi eyaletindeki bir süpermarkete düşürmekle tehdit etti. ABD'de polis, kimliği belirsiz bir şahıs tarafından kaçırılan uçağın, Mississippi eyaletinde yer alan Tupelo şehrindeki bir markete düşürülmekle tehdit edildiğine yönelik duyuru aldıklarını söyledi. Tupelo Polis Departmanı, yerel saatle sabah 05.00 sıralarında bölgede uçan uçağın, kasten markete düşürülmesine yönelik bir tehdit aldıklarını ve durumun devam ettiğini söyledi.