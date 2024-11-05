ABD’de seçim sonuçlarına Hollywood yıldızları etki ediyor mu?

Dünyada nefesler tutuldu. ABD 60. kez başkanlık seçimi için sandık başına gidiyor. SETA Washington D.C Araştırma Direktörü Kılıç Buğra Kanat ABD seçimlerinde Hollywood desteğinin etkili olup olmadığını A Haber canlı yayınında anlattı. İşte detaylar…

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