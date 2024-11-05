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ABD'de seçim sonuçlarına Hollywood yıldızları etki ediyor mu?

ABD'de seçim sonuçlarına Hollywood yıldızları etki ediyor mu?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.11.2024 18:51
Dünyada nefesler tutuldu. ABD 60. kez başkanlık seçimi için sandık başına gidiyor. SETA Washington D.C Araştırma Direktörü Kılıç Buğra Kanat ABD seçimlerinde Hollywood desteğinin etkili olup olmadığını A Haber canlı yayınında anlattı. İşte detaylar…
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