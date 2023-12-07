07 Aralık 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları ABD'de Nevada Üniversitesi'nde silahlı saldırı

ABD'de Nevada Üniversitesi'nde silahlı saldırı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.12.2023 09:24
ABD’deki Nevada Üniversitesi’nin Las Vegas kampüsünde gerçekleştirilen silahlı saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin ağır yaralandığı açıklandı. Saldırganın da öldüğü bildirildi.
ABD’de Nevada Üniversitesi’nde silahlı saldırı
ABD'de Nevada Üniversitesi'nde silahlı saldırı
Putin’den katil İsrail’e net mesaj
Putin'den katil İsrail'e net mesaj
Almanya’dan skandal Vatandaşlık karar!
Almanya'dan skandal "Vatandaşlık" karar!
ABD’de Polisin müdahaleye gittiği evde patlama
ABD'de Polisin müdahaleye gittiği evde patlama
ABD’de kefiye satışında rekor
ABD’de kefiye satışında rekor
Rusya lideri Putin BAE’de
Rusya lideri Putin BAE’de
13 yaşındaki çocuk annesini öldürdü!
13 yaşındaki çocuk annesini öldürdü!
Biden Çin’den para mı aldı?
Biden Çin’den para mı aldı?
Telsiz, meşale, mum! İngiltere’de ne oluyor?
Telsiz, meşale, mum! İngiltere'de ne oluyor?
İsrail bombaları çocukları vuruyor! 3 gün sonra enkazdan çıkarıldı
İsrail bombaları çocukları vuruyor! 3 gün sonra enkazdan çıkarıldı
Kassam Tugayları katillerin inine böyle girdi!
Kassam Tugayları katillerin inine böyle girdi!
Siyonizm belasından nasıl kurtuldu?
Siyonizm belasından nasıl kurtuldu?
Daha Fazla Video Göster