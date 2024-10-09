09 Ekim 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ABD'de Milton Kasırgası alarmı

ABD'de Milton Kasırgası alarmı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.10.2024 11:46
Amerika Birleşik Devletleri'nin doğu yakasında alarm durumu var. Milton Kasırgası saatte 230 kilometre hızla Florida'ya yaklaşıyor. Meteoroloji "bölgede 100 yılın en güçlü kasırgası görülecek uyarısında" bulunuyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Milton Kasırgası alarmı
Milton Kasırgası alarmı
İsrail kaç cephede savaşta
İsrail kaç cephede savaşta
İsrail uçakları Beyrut’u bombalıyor!
İsrail uçakları Beyrut’u bombalıyor!
Sınırda Hizbullah- İsrail çatışması!
Sınırda Hizbullah- İsrail çatışması!
İsrail Lübnan’ı durmaksızın vuruyor!
İsrail Lübnan’ı durmaksızın vuruyor!
Terör devleti İsrail’in Şam’a saldırısında ağır bilanço!
Terör devleti İsrail’in Şam’a saldırısında ağır bilanço!
Beyrut ve Şam’a peş peşe saldırı!
Beyrut ve Şam’a peş peşe saldırı!
Guterres : Topyekun bir savaşın eşiğindeyiz
Guterres : Topyekun bir savaşın eşiğindeyiz
Terör devleti İsrail’den Şam’a saldırı!
Terör devleti İsrail’den Şam’a saldırı!
İsrail savaş uçaklarından peş peşe saldırı!
İsrail savaş uçaklarından peş peşe saldırı!
Sykes-Picotun 2. perdesi mi sahneleniyor?
"Sykes-Picot"un 2. perdesi mi sahneleniyor?
CNN ve BBC çalışanlarından itiraf
CNN ve BBC çalışanlarından itiraf
Daha Fazla Video Göster