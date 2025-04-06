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ABD’de Filistin’e destek gösterisi: Bizim vergilerimizle çocuklar öldürülüyor

ABD'de Filistin'e destek gösterisi: "Bizim vergilerimizle çocuklar öldürülüyor"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.04.2025 01:43
ABD'nin başkenti Washington D.C. başta olmak üzere ülke genelinde Filistin'e destek gösterileri düzenlendi. Binlerce kişi, Pensilvanya Avenue'de toplanarak, İsrail'e silah ambargosu uygulanması ve Gazze'nin özgürleştirilmesi için çağrılarda bulundu. Protestocular, "Bizim vergilerimizle çocuklar öldürülüyor, buna sessiz kalmayacağız. İsrail'e ambargo talep ediyoruz" sloganları eşliğinde tepkilerini dile getirirken, bu eylemlere katıldıkları gerekçesiyle tutuklanan aktivistler Rümeysa Öztürk ve Mahmoud Khalil'in serbest bırakılmasını da talep etti. Gösteriye Siyonizm karşıtı Yahudiler de katılarak, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına ve ABD'nin bu saldırılara desteğine tepki gösterdi.
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ABD’de Filistin’e destek gösterisi: Bizim vergilerimizle çocuklar öldürülüyor
Washington D.C’de 10 binden fazla kişiden Filistin’e destek gösterisi
Washington D.C'de 10 binden fazla kişiden Filistin'e destek gösterisi
ABD’de Filistin’e destek gösterisi
ABD'de Filistin'e destek gösterisi
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