Macklemore'dan Filistin'e 1 milyon dolarlık bağış! "Özgür Filistin" dedi, turneden çıkarıldı

ABD'li rapçi Macklemore, Ed Sheeran'ın Loop turnesinden Filistin'e yönelik açıklamaları nedeniyle çıkarılmasının ardından turneden elde ettiği 1 milyon dolarlık net geliri Filistinlilere yardım sağlayan 6 kuruluşa bağışlayacağını açıkladı. Macklemore, sahnede "Özgür Filistin" çağrısı yapmasının ardından turneden çıkarılmıştı. Turnenin diğer bazı destek sanatçıları da karara tepki göstererek programdan ayrıldı.