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ABD'de dehşet anları! Aracını kalabalığın üzerine böyle sürdü

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Giriş: 05.07.2020 02:28
ABD'nin Seattle kentinde bir sürücü, aracını protestocu grubun üzerine sürerek iki kadının yaralanmasına yol açtı. Kadınlardan biri ağır yaralanırken sürücü gözaltına alındı.

ABD'nin Seattle kentinde bir sürücü, aracını protestocu grubun üzerine sürerek iki kadının yaralanmasına yol açtı.



Washington Eyaleti Polis Devriye Şefi Ron Mead, yaptığı açıklamada, 27 yaşındaki bir sürücünün, sabah erken saatlerde aracını protestocu grubun üzerine sürdüğünü ve 2 eylemci kadını yaraladığını söyledi.


Mead, kadınların hastaneye kaldırıldığını, birinin durumunun ağır olduğunu belirtti.




HEDEFLİ SALDIRI
Polis şefi, şüphelinin gözaltına alındığını ve bunun "hedefli bir saldırı" olup olmadığının araştırıldığını aktardı.

Bir grup eylemci geçen hafta Seattle Belediyesini işgal etmiş ve binaya "Seattle Özerk Bölgesi" tabelası asmıştı.


Polis, işgali sürdüren eylemcilere çarşamba günü müdahale ederek binadan çıkarmıştı.


Bunun üzerine eylemciler, bina yakınındaki otoyolun girişini araçlarıyla kapatarak eylemlerini sürdürüyordu.


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