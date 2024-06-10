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ABD'de boğa seyircilerin arasına daldı! Korkunç anlar kamerada

İHA
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Giriş: 10.06.2024 16:33
ABD'nin Oregon eyaletinde rodeo sırasında bir boğanın seyircilerin arasına dalması sonucu 4 kişi yaralandı. Seyirciler büyük panik yaşarken hızla koşan boğanın gösteri alanından ayrıldığı ve boynuzlarıyla bir kişiye saldırdığı görüldü.
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Boğa seyircilerin arasına daldı
Boğa seyircilerin arasına daldı
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