ABD'de bir televizyonda coronavirüs ayini: Tanrı'nın rüzgarını sana üflüyorum

ABD'de televizyon aracılığıyla misyonerlik yapan Kanneth Copeland bir televizyon programında koronavirüsün bitmesine yönelik ikinci kez ayin düzenledi. Copeland, "Tanrı'nın rüzgârını sana üflüyorum. Sonsuza kadar yok edildin ve asla geri dönmeyeceksin.” İfadelerini kullandı.