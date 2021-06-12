ABD Başkanı Joe Biden'den skandal hareket! BBC muhabirlerini masadan kovdu

G7 Zirvesi için İngiltere’nin Cornwall kentine giden ABD Başkanı Joe Biden ve eşi First Lady Jill Biden, skandal bir olaya imza attı. Dün gündüz saatlerinde gerçekleşen görüşmelerin ardından konakladıkları otele dönen Biden çifti, yemek yemek için otelin restoranına indi. Oturmak istedikleri masada BBC muhabirlerinin oturduğunu gören Biden çifti, korumalarına verdikleri emirle büyük tepki çekti. Biden'in muhabirleri masadan kovarak uzaklaştırdığı anlar kamerada...