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ABD yeni başkanı kim olacak? Son gelişmeleri A Haber ekibinden Emine Kavasoğlu anlattı

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Giriş: 07.11.2020 11:50
Güncelleme:07.11.2020 11:53
ABD yeni başkanı kim olacak? İşte dakika dakika tarihi seçimde yaşanan gelişmeler... Tüm dünyanın nefeslerinin tuttuğu ABD'deki tarihi seçimde sona geliniyor. ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ile Joe Biden'ın yarıştığı 59. başkanlık seçiminde oy sayımında heyecan dorukta. Oy sayımı 6 eyalette devam ediyor. ABD’de bulunan A Haber İstihbarat Şefi Emine Kavasoğlu son gelişmeleri aktardı.
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