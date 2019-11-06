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06.11.2019
ABD ve İsrail'den Türkiye'ye karşı yeni kara propaganda
ABD ve İsrail Türkiye karşı yeni bir kara propaganda için düğmeye bastı. ABD merkezli Foreign Policy Dergisi'nde yer alan bir makalede bu kirli oyunu gözler önüne serdi. Foreign Policy Dergisi'nde, Türkiye'nin nükleer silah sahibi olma peşinde olduğu ile ilgili yalan bir haber daha yayınladı.
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